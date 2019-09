André Silva ha segnato il suo primo gol in Bundesliga. L’attaccante portoghese ha firmato l’1-1 al 43′ di Eintracht-Borussia Dortmund.

André Silva ha segnato il suo primo gol in Bundesliga. Mentre il Milan cade sotto i colpi di un’Inter troppo superiore, e con Ante Rebic in panchina, l’attaccante portoghese gioca con l’Eintrache e trova la rete oggi contro il Borussia Dortmund.

Un gran bel gol quello dell’ex rossonero, in prestito ai tedeschi per due anni e senza diritto di riscatto, stessa e identica formula usata per il passaggio di Rebic a Milano. Dopo una bella giocata sulla destra di Sow, che mette al centro rasoterra e trova André Silva all’altezza del dischetto: l’attaccante, di prima, la piazza sul primo palo e toglie le ragnatele dal sette. Una rete di spessore.

Adesso la partita è all’intervallo e c’è curiosità per come andrà a finire. André Silva è ancora in campo e, ingolosito dal gol segnato, potrebbe lasciare ancora il segno. Siamo contenti per il portoghese, ragazzo timido ma con delle qualità indiscutibili. Purtroppo non è mai riuscito a farle vedere al Milan, nonostante abbia avuto delle possibilità. L’ultima, contro il Brescia alla seconda giornata di Serie A, il giorno prima di andare all’Eintracht.

Lo scorso anno è stato in prestito al Siviglia e anche lì ha giocato benissimo nei primi mesi, tanto da occupare per lungo tempo la testa della classifica dei marcatori. Poi però un calo spaventoso fino alla perdita delle titolarità negli ultimi mesi. Gli andalusi non lo hanno riscattato ed è quindi rientrato al Milan. Ora l’occasione Eintracht. E da come è partito, pare non volerla sprecata.

⏰ 43.:

DA IST DAS DING!

Djibril Sow mit ganz starkem Pass auf @andrevsilva19, und der Portugiese schweißt das Ding unter die Latte! 😍

––––––#SGE #SGEBVB 1:1 pic.twitter.com/calufuQaAs — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 22 settembre 2019

