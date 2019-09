Lucas Paquetà è uscito malconcio da Milan-Inter. Il brasiliano ha accusato un problema fisico e ora è in dubbio per Torino.

Non è un momento particolarmente sereno per Lucas Paquetà. Dopo il battibecco con Marco Giampaolo della scorsa settimana, il brasiliano non ha giocato ieri il derby contro l’Inter da titolare. E’ entrato soltanto nella ripresa.

Ha giocato più o meno una ventina di minuti. In questa frazione di gioco non è riuscito a lasciare il segno, anche se è entrato con buone intenzioni. Ha concluso la partita non nel migliore dei modi, e infatti pare che abbia accusato un problema fisico. A rivelarlo è Peppe Di Stefano a Sky Sport 24. Il centrocampista si sottoporrà presto a degli esami strumentali per conoscere l’entità dell’infortunio.

Stando a quanto riporta il giornalista, Paquetà potrebbe saltare la trasferta di Torino contro i granata di Walter Mazzarri, gara in programma giovedì valida per il posticipo del turno infrasettimanale di Serie A. Sarebbe un’assenza importante anche se ad oggi non si può considerare un titolare inamovibile della squadra.

Sembra infatti che Giampaolo non apprezzi le sue caratteristiche al 100%. Sa che è un talento importante e da preservare, ma vorrebbe da lui un lavoro diverso, più “europeo”. Infatti ha accusato il brasiliano di essere tatticamente disordinato e questo per uno geometrico come lui non è il massimo. Speriamo che si possa trovare la quadra e mettere tutti d’accordo.

