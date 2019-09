Carlo Ancelotti ha commentato il difficile momento del Milan di Marco Giampaolo. L’allenatore del Napoli conosce molto bene la realtà rossonera.

Il Milan doveva superare l’esame derby è lo ha fallito. La sconfitta contro l’Inter è stata assolutamente meritata, vista la prestazione molto negativa della squadra.

Ovviamente adesso ci sono molte critiche nei confronti di allenatore, giocatori e dirigenza. L’ambiente deve reagire subito. Giovedì c’è un’insidiosa trasferta sul campo del Torino e i rossoneri sono chiamati al riscatto. Servirà una prova di carattere e serviranno soprattutto i 3 punti. Un nuovo passo falso creerebbe qualche problema dalle parti di Milanello.

Carlo Ancelotti è uno che il Milan lo conosce molto bene, anche se la sua era è completamente diversa da quella attuale. Ai tempi c’era un’altra squadra, c’erano altri obiettivi e non si possono fare paragoni con la situazione attuale.

L’allenatore del Napoli rimane un tifoso rossonero e, intervistato da Radio Anch’io Sport, ha avuto modo di commentare il momento difficile del Milan: «Non è in un momento positivo, è alla ricerca di una identità definitiva, e quando si è in mezzo al guado le cose non ti vengono naturali. Ci vuole pazienza, è arrivato un nuovo allenatore con idee diverse e nuovi giocatori che piano piano verranno inseriti. Serve tempo».

Secondo Ancelotti, bisogna pazientare con Marco Giampaolo e con i calciatori senza effettuare bocciature premature. Va concesso del tempo prima di poter esprimere giudizi definitivi. Oggi è chiaro che il Milan non si possa elogiare, le prestazioni parlando da sole, però Carletto ritiene che il valore dei rossoneri possa poi emergere.

