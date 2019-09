Giampaolo pensa a dei cambi di formazione per Torino-Milan. Calabria rientra, potrebbe giocare Theo Hernandez dal primo minuto al posto di Rodriguez.

Il Milan si prepara al ritorno in campo già giovedì contro il Torino all’Olimpico. Una sfida molto difficile ma la squadra deve dare risposte. Troppo brutta la prestazione nel derby contro l’Inter.

Intanto Marco Giampaolo è al lavoro a Milanello per scuotere i suoi in ogni senso. Per quanto riguarda la formazione, ci saranno sicuramente dei cambi. Come riporta Sky Sport, non è da escludere l’ingresso di Theo Hernandez dal primo minuto al posto di Ricardo Rodriguez, uno dei peggiori sabato sera. In poco più di quindici minuti, il francese, rientrato dall’infortunio, ha messo in difficoltà la catena destra dell’Inter con l’aiuto di Rafael Leao. Una “coppia” che si potrebbe riproporre giovedì.

Torino-Milan, gioca Theo Hernandez?

A destra rientrerà Davide Calabria, quindi contro il Torino potremmo vedere il Milan con due terzini diversi rispetto alla partita precedente. L’ex Primavera tra l’altro è molto più difensivo rispetto ad Andrea Conti, quindi può più facilmente garantire equilibrio in modo da far andare libero Theo Hernandez a sinistra. Ovviamente è ancora presto per dare certezze, ma pare che Giampaolo voglia andare in questa direzione.

Ci si aspettano novità anche per quanto riguarda il centrocampo. Ismael Bennacer merita una chance, che sia al posto di Lucas Biglia o da mezzala: uno forte e dinamico come lui non può stare fuori in questo Milan che fa così fatica nella proposta di gioco. Probabile che gli farà spazio Lucas Biglia. Che, per condizioni fisiche ed età, non può reggere due partite in così pochi giorni. In attacco, come detto, Leao potrebbe giocare ancora (e lo meriterebbe), ma occhio alle sorprese. E chissà se Krzysztof Piatek e Jesus Suso saranno riconfermati…

Tuttosport – Milan, ipotesi Spalletti se Giampaolo dovesse fallire