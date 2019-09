Il profilo Twitter de La Liga ha ricordato il gol di Theo Hernandez con la Real Sociedad la scorsa stagione: di seguito il video della sua prodezza.

Il giorno dopo un derby perso, malamente, non ci sono molti motivi per stare tranquilli. Però ieri si è rivisto Theo Hernandez, purtroppo solo da subentrato.

I suoi 20 minuti in campo sono stati molto positivi, compreso un palo colpito in azione personale. La rabbia sta nel fatto che abbia fatto 72 minuti di panchina ad un distrastroso Ricardo Rodriguez, protagonista del nostro “Più nero che rosso“, e che è stato uno degli artefici della sconfitta del Milan.

La bomba all’incrocio di Théo Hernandez



La sensazione è che con un Hernandez così voglioso e scalpitante, e un Rodriguez a livelli profondamente negativi, Marco Giampaolo non dovrebbe avere dubbi nelle settimane prossime su chi scegliere titolare.

Intanto La Liga, quasi come fosse un messaggio subliminale per il tecnico rossonero, ricorda il gol di Theo Hernandez la scorsa stagione con la maglia della Real Sociedad, da cui era in prestito dal Real Madrid.

Una bomba di sinistro, dopo un controllo preciso, che piazza il pallone dritto all’incrocio. Il portiere avversario non può far altro che guardare e arrendersi, senza neanche tentare il tuffo. E speriamo che da giovedì prossimo, in Torino-Milan, Hernandez possa mostrare le sue qualità e aiutare la squadra a vincere.