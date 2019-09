News Milan: la dirigenza ha ribadito la propria fiducia a Marco Giampaolo, che però deve portare gioco e risultati. Sullo sfondo spunta l’idea Luciano Spalletti.

E’ assolutamente presto per parlare di un Marco Giampaolo che rischia la panchina, ma al Milan in questo momento servono risultati. Dopo il deludente derby perso contro l’Inter, adesso i rossoneri affronteranno avversarie ostiche come Torino e Fiorentina.

Giampaolo ha incassato la fiducia della dirigenza, ma deve dare una svolta alla sua squadra. Finora sul piano del gioco non si è visto nulla di quanto lui professava. L’allenatore abruzzese chiede tempo, però in una piazza esigente come quella milanese non è facile avere pazienza. Soprattutto se, oltre a non convincere coi risultati, non si riesce a convincere neppure sul piano delle prestazioni.

Milan, supporto a Giampaolo adesso. Sullo sfondo spunta Spalletti

Il Milan ha esordito perdendo male in casa dell’Udinese, poi si è riscattato battendo il Brescia a San Siro e ha successivamente faticato nello sconfiggere l’Hellas Verona in trasferta. Infine il k.o. nel derby contro l’Inter. 6 punti su 12 potenziali. Almeno 9 andavano fatti, vincendo al debutto a Udine.

A Giampaolo non sono stati dati ultimatum, ma prima della sosta c’è un tris di partite (Torino-Fiorentina-Genoa) nel quale il Milan dovrà fare un salto di qualità netto rispetto a quanto visto finora. L’allenatore è chiamato a fidarsi maggiormente dei nuovi acquisti, considerando che i “vecchi” non stanno convincendo granché. Già giovedì dovremmo vedere cambiamenti nella formazione titolare.

Secondo quanto scritto oggi da Tuttosport, sta già circolando il nome di Luciano Spalletti come possibile sostituto di Giampaolo se quest’ultimo dovesse fallire. La dirigenza per adesso continua a fidarsi del tecnico abruzzese, però si aspetta gioco e soprattutto risultati ora. Le prossime tre partite saranno molto importanti.

