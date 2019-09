Milan, fiducia e compattezza con Marco Giampaolo. Il tecnico per il momento non è a rischio: solo un ulteriore doppio passo falso renderebbe critica la situazione.

Confronto in casa Milan dopo il tonfo del derby. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, c’è stato un colloquio a Milanello tra il Dt Paolo Maldini, il Ds Frederic Massara e Marco Giampaolo dopo il risultato amaro di sabato sera.

C’è più sconforto che rabbia. Perché perdere un derby così, senza aver mai dato la sensazione di vincerlo, e facendo soprattutto una fatica bestiale per trovare qualcosa a cui aggrapparsi, fa ancora più rumore dei precedenti persi in modo comunque amaro.

Ma nono sono all’orizzonte scenari drastici in casa rossonera. O almeno, non ancora. Come evidenzia il quotidiano, Giampaolo al momento non rischia il posto, ma è banalmente chiaro che la dirigenza ha chiesto un’inversione di tendenza immediata. Nei risultati o nel gioco, perché stanno mancando entrambi.

In assenza di reazione tra la trasferta di Torino di giovedì e la gara di domenica con la Fiorentina, allora lì sì che la situazione per l’allenatore diventerebbe davvero critica. Per il momento, però, è ancora l’ora della costruttività e della compattezza. Unione attorno al tecnico: l’obiettivo è andare avanti con un profilo ritenuto comunque adatto alla missione.

Milan, Berlusconi: “Suso grande campione. Maldini-Boban? Prossima domanda…”