L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) stamattina ha comunicato in via ufficiale le designazioni arbitrali per la 5ª giornata del campionato Serie A 2019/2020. Giovedì in Torino-Milan toccherà all’arbitro Marco Guida dirigere la partita. Alla VAR ci sarà Maurizio Mariani, invece.

Di seguito le designazioni complete di questo quinto turno di campionato.

BRESCIA – JUVENTUS Martedì 24/09 h. 21.00

PASQUA

BINDONI – SANTORO

IV: MARINI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: GALETTO

FIORENTINA –SAMPDORIA

DOVERI

FIORITO – DI VUOLO

IV: PICCININI

VAR: PAIRETTO

AVAR: LIBERTI

GENOA – BOLOGNA

MASSA

GIALLATINI – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI IORIO

H. VERONA – UDINESE Martedì 24/09 h. 19.00

CHIFFI

TEGONI – BRESMES

IV: SACCHI

VAR: ABISSO

AVAR: TOLFO

INTER – LAZIO

MARESCA

ALASSIO – PAGANESSI

IV: FABBRI

VAR: CALVARESE

AVAR: MELI

NAPOLI – CAGLIARI

DI BELLO

SCHENONE – DE MEO

IV: PEZZUTO

VAR: LA PENNA

AVAR: LONGO

PARMA – SASSUOLO

MARINELLI

PRETI – CECCONI

IV: GHERSINI

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI

ROMA – ATALANTA h. 19.00

IRRATI

PASSERI – MONDIN

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI

SPAL – LECCE

ROCCHI

VECCHI – LOMBARDI

IV: RAPUANO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MANGANELLI

TORINO – MILAN Giovedì 26/09 h. 21.00

GUIDA

CARBONE – PERETTI

IV: VALERI

VAR: MARIANI

AVAR: DEL GIOVANE

