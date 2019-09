Milan, Giacomo Bonaventura scalpita e spera in una chance nelle prossime tre gare prima della nuova sosta. Sul rinnovo, intanto, ci sono importanti aggiornamenti…

Dai nuovi acquisti ma anche dai vecchi leader. E’ da qui che il Milan di Marco Giampaolo ripartirà per uscire da questa crisi di inizio stagione e risalire velocemente la china.

E tra i secondi, ce n’è uno che scalpita particolarmente dopo un anno fermo ai box per infortunio: Giacomo Bonaventura. Il jolly rossonero, reduce da una lesione osteocondrale del ginocchio sinistro, è ormai pronto e non vede l’ora di aiutare i suoi colori.

Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, l’ex Atalanta dopo non aver visto il campo in queste prime quattro uscite, ora freme per tornare protagonista. Dopo aver riassaporato il terreno di gioco in estate, il jolly rossonero adesso è pronto a fare sul serio.

Del resto è la sua storia che parla da sé: da quando è arrivato nel 2014, è sempre stato fondamentale per ogni singolo allenatore arrivato a Milanello. E ora intende esserlo anche con Giampaolo che tra l’altro necessita di un giocatore come lui.

Oltre all’esperienza – fondamentale in un organico così giovane – ha doti tecniche e fisiche che gli altri compagni di reparto non hanno. I suoi inserimenti a fari spenti, per esempio, possono essere un’arma molto importante da utilizzare in questi 4-3-1-2.

Sebbene non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe, già nelle prossime partite potrebbe riaffacciarsi in una partita ufficiale. L’auspicio del giocatore, in particolare, è che una chiamata possa arrivare già nelle prossime tre partite prima della prossima sosta.

Nel frattempo, c’è in ballo anche il discorso rinnovo. Il suo attuale contratto scadrà a fine stagione, ma il calciatore gode della stima delle dirigenza e a breve inizieranno i discorsi per il prolungamento. La priorità, quindi, è più tecnica che burocratica: Bonaventura, semplicemente, vuole tornare protagonista con la palla tra i piedi.

