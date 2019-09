Gianni Rivera diventa allenatore professionista, superato il corso Master a Coverciano. All’età di 76 anni, il Golden Boy ex Milan stupisce ancora.

Nel calcio, come nella vita, non è mai troppo tardi. Lo dimostra la scelta di Gianni Rivera, che ha ottenuto la qualifica di allenatore “UEFA Pro“. Superato il corso Master per “allenatori professionisti di prima categoria” a Coverciano.

Rivera diventa così allenatore, al’età di 76 anni. Una sfida ampiamente superata per il “Golden Boy”. Per i meno informati, ricordiamo che Gianni Rivera è considerato uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Arrivato dall’Alessandria nel 1960, ha giocato con il Milan fino al 1979 regalando gioie indimenticabili ai tifosi rossoneri.

Numerosi trofei vinti nel corso della sua carriera: 2 Coppe dei Campioni nel 1963 (primo club italiano a vincerla) e nel 1969. Poi 2 Coppe delle Coppe, 1 Coppe Intercontinentale, 3 Scudetti e 4 Coppe Italia. Nel 1969 anche il titolo Europeo con l’Italia e il premio individuale più prestigioso per un calciatore: il Pallone d’Oro.

Chissà che all’età di 76 anni Rivera possa tornare a stupire il mondo del calcio. Mai dire mai.