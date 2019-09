Marco Giampaolo in conferenza stampa annuncia che Giacomo Bonaventura potrebbe giocare in Torino-Milan. Non da titolare, ma il rientro di Jack è importante.

Giacomo Bonaventura fin dal suo arrivo è stato uno dei giocatori più preziosi del Milan. Per la sua duttilità tattica e le sue qualità tecniche ha sempre trovato spazio con i vari allenatori. Solo gli infortuni lo hanno fermato.

Nel novembre 2018 un grave infortunio al ginocchio sinistro lo ha tenuto fuori per tutto il resto della stagione. Una perdita importante per Gattuso, anche se a gennaio è poi arrivato Paquetà come rinforzo a centrocampo. Ma Jack rimane un elemento significativo della squadra e Marco Giampaolo lo sa bene.

Bonaventura, spezzone di partita in Torino-Milan?

In questi mesi Bonaventura ha lavorato tanto per raggiungere un livello di condizione fisica ottimale. Sembra che finalmente il mister lo ritenga pronto per poter giocare e in conferenza stampa ha già annunciato un suo possibile impiego domani in Torino-Milan: «Sta molto meglio, cresce giorno per giorno e lo vedo sempre meglio. Non è detto che domani non possa ritagliarsi uno spazio». Nel secondo tempo potremmo vederlo in campo.

Giampaolo vede Jack come un calciatore molto duttile e pensa che possa ricoprire più ruoli, a seconda dei modulo e del gioco: «Può giocare da mezzala, nei tre davanti, dappertutto. Dipende poi da cosa tu chiedi alla squadra e che tipo di cose richiedi allo stesso Bonaventura. Comunque lui può agire sia a centrocampo da mezzala che davanti da trequartista o ala. Lui non puoi consumarlo in corse lunghe, perché deve essere lucido per giocare nello spazio stretto».

Vedremo se a Torino il numero 5 del Milan collezionerà la prima presenza ufficiale nella stagione 2019/2020, la prima dopo l’infortunio del novembre scorso. Recuperare l’ex Atalanta al meglio può rappresentare una grande risorsa per l’allenatore.

