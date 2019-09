Serie A, ecco la classifica della 5a giornata dopo Torino-Milan. I granata volano in zona Europa agganciando Cagliari e Napoli, i rossoneri invece restano a metà classifica.

Milan, altro passo falso: finisce 2-1 allo stadio Olimpico Grande Torino. Nonostante l’avvio promettente e il dominio nel primo tempo, nella ripresa c’è il clamoroso ribaltone granata con doppietta di Andrea Belotti.

Sono così appena 6 i punti per la formazione di Marco Giampaolo su 15 finora a disposizione. Un altro amaro k.o., che arriva subito dopo la batosta nel derby, che lascia il Diavolo al centro della tabella nel gruppone delle squadre a sei punti composto da Sassuolo, Brescia, Parma e Lecce.

La zona Champions resta comunque distante appena tre punti, considerando il Cagliari 4° a quota 9 dopo l’incredibile successo di ieri al San Paolo. Seguono Toro e Napoli con lo stesso punteggio ma dietro per la differenza reti.

Il Milan sfiderà a San Siro la Fiorentina dell’ex Vincenzo Montella alla prossima giornata, poi seguirà la trasferta al Marassi contro il Genoa prima della nuova sosta. I buoni segnali di stasera, non affiancati da un risultato concreto, non bastano: urge una svolta immediata. In tutto e per tutto.