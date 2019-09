Le formazioni ufficiali del posticipo della quinta giornata di Serie A tra Torino e Milan: ecco le scelte di Marco Giampaolo e Walter Mazzarri! Ci sono Bennacer, Theo Hernandez e Leao.

Alle ore 21 di oggi il Milan darà battaglia al Torino, in quello che sarà il match di chiusura della quinta giornata di campionato, disputatasi in turno infrasettimanale.

Un duello tra deluse quello che si attende allo stadio Olimpico: i granata infatti vengono da due sconfitte inaspettate consecutive, contro Lecce e Sampdoria. Il Milan di Marco Giampaolo invece deve dimenticare il k.o. pesante nel derby di sabato scorso.

Ci si aspetta diversi cambi di formazione in casa rossonera dopo le ultime prove non esaltanti in campionato. Giampaolo ha deciso alla fine di schierare Theo e Bennacer come richiesto sia dai tifosi che dalla società durante la settimana.

Torino-Milan, le scelte ufficiali di Mazzarri e Giampaolo!

Tante novità nella formazione di Giampaolo questa sera. Theo Hernandez e Ismael Bennacer scendono in campo dal primo minuto come richiesto dai tifosi e anche dalla società. Confermato anche Rafael Leao, uno dei migliori nel derby di sabato sabato scorso. C’è ancora Jesus Suso sulla trequarti e Krzysztof Piatek punta centrale.

Kessie e Calhanoglu ai lati di Bennacer a centrocampo. Rientra Calabria dopo la giornata di squalifica per l’espulsione rimediata a Verona. Al centro sempre Musacchio e Romagnoli, ormai coppia collaudata della difesa. Per quanto riguarda il Toro, Mazzarri schiera Simone Verdi dal primo minuto nel ruolo di trequartista alle spalle di Zaza e Belotti. In difesa Lyanco e Bremer.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Aina; Verdi; Belotti, Zaza. All. Mazzarri. All. Mazzarri

Milan (4-3-1-2): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Piatek, Leao. All. Giampaolo

