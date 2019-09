Il commento a Sky Sport di Gianluigi Donnarumma sulla sconfitta del Milan di ieri in casa del Torino, subita per una rimonta letale.

Non è riuscito a fermare l’uragano Belotti ieri sera, ma Gianluigi Donnarumma resta sempre tra i punti fermi della squadra rossonera.

Il portiere del Milan ha parlato del match di ieri e di un campionato già in salita per il club rossonero. Intervistato da Sky Sport il classe ’99 non ha voluto dare alibi.

Un k.o. difficile da digerire quello di ieri per Donnarumma: “Difficile digerire una sconfitta del genere, ieri ho visto la squadra dare tutto, mi spiace per i tifosi. Dobbiamo seguire il mister perché stiamo lavorando bene, abbiamo grandi idee di gioco. I problemi di ieri? Dopo il primo gol ci siamo disuniti, se fossimo rimasti compatti saremmo riusciti a portarla a casa”.

La stima in Marco Giampaolo è immutata: “E’ un grande allenatore, ha ottime idee e dobbiamo seguirlo. E’ normale fare fatica all’inizio con un nuovo progetto e una nuova piazza, ma sono sicuro che miglioreremo seguendolo”.

Le critiche non scalfiscono il portiere rossonero: “Ci stanno, ci si aspetta tanto da noi. Ho le spalle larghe per continuare a lavorare come ho sempre fatto, non è una partita che fa cambiare la mia stagione”.

Sul supporto dei tifosi: “Sono importanti per me, mi hanno sempre sostenuto nelle scorse stagioni. Gli chiedo di continuare a seguirci anche se so che il momento è difficile, ma saranno decisivi”.

Occhi già su Milan-Fiorentina di domenica: “Mi aspetto una partita difficile, dovremmo essere aggressivi fin dall’inizio e fare la partita. Mi aspetto una grande gara, sono sicuro che ce riusciremo a fare una grande partita”.

Infine sulle ambizioni da Champions League: “Ci credo, è un nostro obiettivo e dobbiamo fare di tutto per arrivarci, il Milan merita di stare lì, siamo un grande gruppo, siamo una squadra giovane con tanta fame di arrivare, dobbiamo crederci tutti e tutti insieme”.

CorSera – Nuovo Stadio: sarà decisivo il parere dei tifosi