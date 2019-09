Le parole di Bennacer nel post partita di Torino-Milan. L’algerino spiega perché secondo lui la squadra non è riuscita a tenere il risultato.

Schierato titolare in Torino–Milan, Ismael Bennacer ha dato ottime risposte. Qualche errore c’è stato, ma nel complesso la prova è decisamente positiva. Dà più rapidità alla manovra e soprattutto cerca di più la verticalizzazione, oltre ad una velocità di pensiero accentuata.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’algerino ha parlato così di questa incredibile sconfitta contro il Toro: “Avevamo il controllo… Ma il calcio si fa sui dettagli, dovevamo rimanere concentrati. Abbiamo sbagliato troppo…“. I gol mancati sono proprio l’argomento più caldo della serata. Krzysztof Piatek ne ha sbagliati due clamorosi: “Grande partita di Sirigu, ma dovevamo avere più fame. Dovevamo chiuderla alla prima occasione…“.

Giampaolo lo ha richiamato in panchina a circa 15′ dal termine per inserire Ante Rebic: “Ero ammonito, mi manca ancora un po’ il ritmo. Il mister ha fatto entrare un attaccante al mio posto… Penso volesse fare gol“. Queste le parole di Bennacer ai microfoni di Sky Sport. Una prestazione molto interessante la sua. E ora sarà dura tenerlo fuori. Ma occhio alle sorprese, anche perché Giampaolo ha grande stima di Lucas Biglia. Vedremo cosa succederà per Milan–Fiorentina di domenica.

