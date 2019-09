Altra delusione per i tifosi del Milan, che dopo il derby perso pensavano di rivedere una vittoria nella trasferta di Torino. Invece, è arrivata un’altra deludente sconfitta.

La squadra di Marco Giampaolo ha giocato bene per circa un’ora, andando in vantaggio nel primo tempo su calcio di rigore di Krzysztof Piatek. Poi c’è stato un black-out e Andrea Belotti con una doppietta ha ribaltato tutto, regalando i 3 punti ai granata di Walter Mazzarri. Il Diavolo domenica contro la Fiorentina a San Siro sarà chiamato a rialzarsi.

Serie A, Torino-Milan 2-1: Top & Flop rossoneri

Come di consueto, indichiamo tre top e tre flop tra i giocatori rossoneri nella partita Torino-Milan 2-1.

TOP

Theo Hernandez: sulla fascia sinistra ha tutto un altro passo rispetto a Rodriguez. Ma oltre ad essere nettamente più veloce dello svizzero, l’ex Real Madrid è uno che gioca a testa alta e prova a dare il pallone in avanti invece di tornare indietro con retropassaggi. Molto più propositivo del compagno e con margini di miglioramento.

Ismael Bennacer: come contro il Brescia, cerca di non strafare. Gioca semplice, risultando prezioso sia in fase di costruzione del gioco che in quella di interdizione. Più regista di Biglia, che nello sviluppo della manovra dà un contributo minore rispetto all’algerino. La sua sostituzione non si è rivelata una buona mossa.

Rafael Leao: una conferma dopo i buoni spunti nel derby contro l’Inter. Anche a Torino fa vedere cose interessanti. E’ lui a guadagnarsi il calcio di rigore dell’1-0 e a creare alcune difficoltà alla difesa granata. Quando esce, il Milan diventa meno pericoloso.

FLOP

Donnarumma: sul primo gol di Belotti compie un errore. Già a fine primo tempo aveva effettuato un’uscita un po’ folle rischiando di subire la rete del capitano del Torino, che poi nella ripresa lo punisce due volte. Comunque va detto che la difesa rossonera non è stata impeccabile ieri sera.

Kessie: un giocatore che in queste stagioni al Milan non è affatto cresciuto. Si spera che possa progredire quest’anno, però al momento non ci sono particolari segnali positivi. Nel finale sbaglia un gol clamoroso a pochi passi dalla porta.

Suso: prova ad accendersi, ma è troppo impreciso e sbaglia tantissimi cross. Giampaolo lo ha messo al centro del proprio progetto, ma dovrebbe avere il “coraggio” di sostituirlo quando non rende. A Torino molto deludente. Il buon cross nel recupero per Piatek non salva la sua prestazione.

Piatek: eccezionalmente aggiungiamo un quarto flop e ci mettiamo il polacco. In attacco lotta coi difensori avversari e pressa, però ha grosse difficoltà quando si tratta di gestire il pallone. Sbaglia passaggi facili e non aiuta la squadra a salire tenendo palla. Impreciso in almeno due grandi occasioni nel secondo tempo. Finora ha segnato solamente su calcio di rigore, troppo poco per un finalizzatore come lui che l’anno scorso tramutava ogni pallone in gol.