In seguito alla sconfitta di Torino, più di qualcuno ha messo sotto processo Marco Giampaolo. Finora i risultati non sono a favore dell’attuale allenatore del Milan, pertanto si è ipotizzato un suo esonero se dovesse fallire ancora.

Ma dalla società trapela massima fiducia nei confronti del tecnico. L’agenzia Ansa fa sapere che la dirigenza non ritiene Giampaolo in discussione. La partita di domenica contro la Fiorentina non rappresenterà un’ultima spiaggia per lui. Al mister verranno dati tempo e pieno supporto, anche se ovviamente ci si aspettano dei risultati.

Il Milan ha perso tre partite su cinque disputate in questo campionato. Lo score è negativo e la gara di Torino sembrava l’ideale per ripartire dopo la sconfitta contro l’Inter. Invece, è arrivato un altro k.o. Comunque il club ha apprezzato la prima ora di partita disputata dai rossoneri, però inspiegabilmente calati successivamente.

Tra oggi e sabato servirà lavorare bene a Milanello per essere pronti contro la Fiorentina domenica a San Siro. La squadra di Vincenzo Montella è reduce da una ritrovata vittoria e sarà un’avversaria ostica da affrontare. Giampaolo dovrà mettere in campo un Milan convincente e soprattutto vincente.

