Juventus–SPAL apre la 6.a giornata di Serie A. Maurizio Sarri metterà in campo dal primo minuto Gianluigi Buffon, titolare anche contro l’Hellas Verona domenica scorsa. Con la partita di oggi, il portiere supera il record di Paolo Maldini.

Infatti contro gli emiliani Gigi giocherà la sua gara numero 903 con la maglia della Juventus: diventerà così il giocatore con più presenze con un solo club. L’ex capitano rossonero è fermato a 902. Eguagliato in Juventus-Verona, oggi sarà superato e Buffon entrerà ulteriormente nella storia del calcio. Ma non è finita qui perché nel mirino c’è ancora un altro record, anche questo in possesso di Maldini.

Lo storico e indimenticabile numero 3 del Diavolo ha collezionato con la maglia del Milan in Serie A la bellezza di 647 presenze. Buffon è soltanto a sette partite da questo record e ha ancora tutto un anno intero davanti per raggiungerlo e superarlo. Un traguardo destinato ad arrivare quindi.

E che era alla base del ritorno di Buffon alla Juventus, che ha accettato ogni condizione: niente fascia, niente titolarità, niente numero 1 e stipendio di molto più basso. Tutto per poter raggiungere questi record e, magari, per togliersi qualche altra piccola soddisfazione prima di appendere i guantoni al chiodo.

