Alla vigilia di Milan-Fiorentina già ci si attende una scossa da parte della squadra rossonera. Il Diavolo è infatti reduce da due dolorose sconfitte consecutive in campionato.

Prima di addentrarci a tutti gli effetti verso la sesta giornata di Serie A, sarà interessante ascoltare le parole del tecnico Marco Giampaolo. Alle ore 14 di oggi va in scena la conferenza stampa dell’allenatore rossonero, che dovrà spiegare i motivi del flop iniziale e rispondere alle curiosità dei cronisti presenti.

Partiamo dalle parole di Donnarumma, che elogia Giampaolo: “Ha un recepito di un certo tipo, se si espone è perché le sente e ci crede”.

Sulla gara persa a Torino: “Abbiamo avuto il torto di non chiudere la partita, non ammazzarla. Era quella la strada per vincere. Abbiamo perso le coordinate, non siamo riusciti a fare filtro e mettere la difesa nella maniera giusta di lavorare. I dettagli hanno spostato la partita. Mi sono divertito per buona parte della gara, la squadra ha giocato con certezze, la gestione di alcuni momenti non è stata ottimale. Il giudizio sulla partita dipenda dal risultato”.

Sulla quadra da trovare in campo: “Mi preoccupo come nel complesso la squadra riesce a recitare la parte. L’obiettivo è di giocare a calcio e fare la partita, gestire i tempi. Avere una percentuale di possesso palla superiore agli avversari, indirizza la partita. Per buona parte della gara l’ho visto, l’atteggiamento è stato di gran convinzione. I dettagli fanno saltare il banco”.

Sulla Fiorentina in ottima forma: “Non esistono partite semplici, tutte te le devi sudare. La mentalità farà la differenza, la mia squadra rispetta gli avversari al di là dalla classifica. Ma dobbiamo giocare con mentalità offensiva, per vincere”.

Sul momento di Piatek: “A Torino abbiamo avuto diverse occasioni, supermazia territoriale. Non si può ricavare la stessa sensazione su tutte le partite, ma siamo stati imprecisi. Non c’è un problema attaccanti”.

Sull’intesa Leao-Piatek: “Piatek in quella posizione centrale ritrova il suo habitat. Leao ha le caratteristiche per giocare di là, va da sè di trovarsi bene. Dobbiamo avere la capacità di portare tanti giocatori nella metà campo offensiva. E’ difficile quando trovi squadre molto difensive, ma loro hanno capacità di trovarsi spazio. C’è un’intesa, come anche per altri. Loro due non escludono gli altri. Guardate troppo i singoli calciatori”.

Sui cambi eventuali per Milan-Fiorentina: “Dobbiamo essere in grado di gestire meglio il possesso palla, non ricordo gare che si dominano dal 1′ al 95′. Dobbiamo acquietare l’avversario con le nostre abilità tecniche. Più guerriglieri metti e meno giochi. Per domani abbiamo valutato le risposte fisiologiche dei calciatori, faremo anche oggi valutazioni e domani deciderò. Starò attento alla risposta fisica”.

Sul cambio di modulo verso il 4-3-3: “Dobbiamo coprire bene il campo, a Torino avevamo riferimenti, abbiamo lavorato bene e ci siamo difesi bene. Quando sono arrivati i problemi non ci siamo riorganizzati, dobbiamo lavorare più sulle linee laterali. Sono aspetti tattici che vi interessano meno, ma la squadra vive di equilibri e dettagli. C’è un lavoro certosino che i miei calciatori sono attenti a perseguire, io sono esigente. Gli equilibri si sostengono da tante piccole cose”.

