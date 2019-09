La carica suonata da Marco Giampaolo ai suoi: in conferenza stampa ieri il tecnico del Milan ha spronato a giocare senza paura.

La paura di fallire ancora è tanta, perché dopo due sconfitte consecutive così dure da digerire il Milan sa di non poter più fallire e recitare ancora la parte della vittima sacrificale.

Marco Giampaolo però naviga in un’altra direzione: quella dell’ottimismo, della fiducia, della risalita come opzione possibile. Anzi obbligatoria: “Io a Torino a tratti mi sono divertito. Diciamo che siamo stati imprecisi, ma mettere l’ultima partita sul piano delle altre no, non si può. Abbiamo avuto il torto di non chiudere la gara, questo sì. E so bene come funzionano le cose. Voi badate ai risultati, vi interessano i singoli più del gruppo. Io sono venuto qui con un’idea e dal primo giorno l’obiettivo è stato giocare a pallone”.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Giampaolo ha suonato la carica al suo Milan. Niente paura sull’osare, sul giocare bene: “Ai miei dico sempre di non giocare con il braccino corto. Si gioca per vincere ed è essenzialmente una questione di mentalità”. L’esempio è la gara di Torino: finché i rossoneri hanno giocato con sfrontatezza, hanno messo sotto i rivali in casa propria.

Sull’aspetto tattico invece non ci si aspetta cambiamenti radicali, anzi: “Se andrò avanti con il 4-3-3? Una volta imboccata la strada si va avanti, non sono uno che ama cambiare”. Se sarà la scelta giusta è ancora presto per dirlo. Il campo e l’andamento in campionato parleranno per il Milan.

