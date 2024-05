È fatta: al Milan per tre anni, ufficialità a giugno

Nuove conferme su un arrivo a Milanello: pronto il contratto, a breve ci sarà anche l’annuncio formale.

Milan-Salernitana è stata l’ultima partita di Stefano Pioli sulla panchina rossonera, presto partirà un nuovo capitolo. La dirigenza è chiamata a ripartire con un progetto tecnico vincente, dopo una stagione un po’ al di sotto delle aspettative.

In queste i settimane i tifosi hanno preso delle posizioni nette sia allo stadio sia sui social network. Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada hanno il compito di allestire una squadra altamente competitiva e di affidarla a un allenatore in grado di fare la differenza.

Milan, accordo confermato: le ultime notizie

Oggi La Gazzetta dello Sport ribadisce che il Milan ha scelto Paulo Fonseca per sostituire Pioli a partire dalla stagione 2024/2025. La trattativa tra la dirigenza e l’entourage del tecnico portoghese è andata a buon fine.

Il comunicato ufficiale dovrebbe arrivare a inizio giugno, dopo che la squadra avrà affrontato la Roma nell’amichevole organizzata a Perth il 31 maggio. In Australia sarà Daniele Bonera ha guidare il gruppo dei giocatori presenti, sicuramente con diverse defezioni dato che c’è l’Europeo e quindi chi a chi è stato convocato dalla sua nazionale verrà risparmiata la trasferta in Oceania.

Fonseca dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per un terzo anno (da non escludere neppure che si tratti di un triennale “puro”). Conclusa la stagione con il Lille, quarto in Ligue 1 e qualificato ai playoff della prossima Champions League, ora l’allenatore 51enne si trova nel suo Portogallo per godersi la famiglia e in attesa di conferme ufficiali da parte del Milan. La Gazzetta dello Sport scrive che solo a luglio dovrebbe volare in Italia.

Aveva un’ottima offerta anche da parte del Marsiglia, che nell’ultima annata ha cambiato tre tecnici ed è rimasto fuori dalle coppe europee. Oltre a uno stipendio importante, gli era stato garantito pure un grande potere decisionale. Una proposta che lo ha indubbiamente lusingato, quella marsigliese è una piazza importante in Francia, però il Milan è un’altra cosa e ha grande voglia di prendere le redini di questo progetto. Forse, ha anche un po’ di desiderio di rivincita dopo le critiche ricevute quando era alla Roma.

La maggioranza dei tifosi rossoneri ha dubbi su Fonseca, si aspettava un profilo di maggiore spessore per rimpiazzare Pioli. Il portoghese è un buon allenatore, ma sarà ciò di cui il Milan ha bisogno in questo momento? Solo il tempo darà tutte le risposte.