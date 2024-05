Dal Milan alla Premier League: “Sto studiando l’inglese”

Può davvero esserci la Premier League nel suo futuro. E’ un desiderio che ha espresso ieri sera: dal Milan all’Inghilterra, è pronto a cambiare aria

L’addio al Milan è ormai certo, ma il suo futuro resta tutto da scrivere. Ieri sera sono arrivati i saluti, ma nessuna certezza in merito alla sua nuova squadra

Stefano Pioli, nel corso del post partita, ha così espresso un desiderio, quello di poter allenare in Inghilterra: “Mi auguro di trovare presidenti, con cui si possa fare qualcosa di speciale. Non significa vincere, ma emozionarsi, ottenere risultati importanti. Se qualcuno adesso vorrà incontrarmi sarò disponibile. Magari la Premier League, anche se non è detto che ciò accada”, parlava così in conferenza stampa il tecnico rossonero, che a DAZN ha pure ammesso: “Sto studiando anche l’inglese. Mi piacerebbe un’esperienza diversa. Potrebbe essere il momento giusto. Vediamo cosa succede nei prossimi 15-20 giorni”.

Stefano Pioli non ha mai nascosto di ammirare il campionato inglese e di seguire spesso le partite di Premier League. Pep Guardiola e il suo Manchester City, d’altronde, sono stati fonte di ispirazione per l’allenatore di Parma, in questi anni. Chissà dunque che in futuro non possa esserci davvero l’Inghilterra.

Con il Milan, Pioli ha dimostrato di essere capace di gestire un grande club con mille pressioni. E’ arrivato in semifinale di Champions League e ha conquistato uno Scudetto non certo da favorito, facendo crescere tanti calciatori. Il mister di Parma è davvero pronto per vivere un’altra grande esperienza.

Il futuro di Pioli

Oggi il nome di Stefano Pioli è stato accostato a diverse panchine italiane. E’ stato un’idea del Bologna, per il dopo Thiago Motta, ma i rossoblu sembrano sempre più indirizzati a puntare su Vincenzo Italiano.

Pioli, però, è stato soprattutto un’idea per il Napoli, che oggi appare ad un passo da Antonio Conte. La piazza campane potrebbe davvero essere quella giusta per l’ormai ex Milan. Cosa gli riserverà il futuro è complicato da dire. Va detto però che il nome di Pioli è stato fatto anche per un eventuale dopo Gian Piero Gasperini all’Atalanta.

Per quanto riguarda l’estero, invece, non ci sono rumors di mercato, a parte quella legato al Fenerbahce, dove ritroverebbe Rade Krunic. Una pista che al momento si può, però, scartare. Nei prossimi giorni capiremo se ci saranno delle possibilità concrete o se Pioli deciderà di prendersi un anno sabbatico, in attesa dell’occasione giusta.