Ibrahimovic manda in tilt i tifosi: messaggio criptico sui social (FOTO)

Zlatan Ibrahimovic torna a far discutere con un nuovo post sui propri canali. Un indizio in vista del nuovo allenatore o solo una provocazione?

La domanda se la stanno ponendo tutti in questo momento, non solo i tifosi del Milan. Molti sostenitori del Diavolo, però, non hanno gradito per nulla la foto che ha postato su Instagram, che lo immortala in panchina. Il tutto accompagnato dalla scritta 4-3-3.

Come ha spesso fatto sui social, Zlatan Ibrahimovic è apparso criptico, con un messaggio che si presta a diverse interpretazione. Tanti tifosi così sono tornati a sognare una nuova guida, diversa da Paulo Fonseca. Il portoghese, infatti, utilizza soprattutto il 4-2-3-1. Tanti altri, invece, come detto, lo hanno insultato. E’ evidente che l’ironia dello svedese non piaccia più.

Ibrahimovic è dunque finito nel mirino della critica. Ieri d’altronde è stato fischiato anche lui al pari di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Il mondo rossonero non fa sconti a nessuno e per lo svedese il tempo è ormai scaduto. Qualsiasi scelta farà il Milan, Ibra ne sarà responsabile. Se dovesse davvero arrivare Fonseca, bocciato dalla tifoseria, i sostenitori del Diavolo saranno così pronti a contestare colui che fino a qualche settimana fa era il loro idolo.

Ibra mescola le carte

Fantasticare adesso non costa certo nulla. Se il nuovo allenatore del Milan dovesse davvero essere un tecnico che utilizza  il 4-3-3, si potrebbe escludere Paulo Fonseca, che gioca con il 4-2-3-1 così come Roberto De Zerbi.

Lo specialista del 4-3-3 sarebbe Luis Enrique, che però è stato blindato dal Psg e non lascerà Parigi. Attenzione così a Xavi, che si è separato dal Barcellona, club che da sempre gioca con questo modulo. Va pure detto, però, che i mister che si affidano spesso al 4-2-3-1 non fanno fatica a schierare la squadra anche con il 4-3-3. I moduli d’altronde sono solo dei numeri.

Certo che se Ibrahimovic avesse fatto riferimento ad una difesa a tre, sarebbe stato diverso. In quel caso l’indizio avrebbe portato dritto soprattutto ad un allenatore, quell’Antonio Conte che i tifosi hanno in realtà smesso di sognare. Il suo approdo a Napoli, d’altronde, è davvero ad un passo. Le ultimissime notizie parlano di una fumata bianca e di un accordo raggiunto tra le parti.

Per quanto riguarda il Milan bisogna comunque aspettare solo qualche giorno. L’annuncio del nuovo mister, dopo la separazione ufficiale da Stefano Pioli, è davvero dietro l’angolo.