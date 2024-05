Addio al calcio: l’ex Milan si ritira a 37 anni

Finisce l’avventura da calciatore per il 37enne. L’ex Milan ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, giocando oggi la sua ultima partita. E’ arrivato l’annuncio ufficiale del club oltre alle parole del difensore

E’ pronto ad appendere gli scarpini al chiodo il giocatore, che in passato ha indossato la fascia da capitano con la maglia del Milan.

Quella di oggi è dunque l’ultima partita di Leonardo Bonucci. L’annuncio è arrivato direttamente dal Fenerbahce: “Il difensore italiano Leonardo Bonucci, che si è unito alla nostra squadra di calcio, concluderĂ la sua carriera calcistica. A Bonucci, che ha incontrato il nostro allenatore Kartal e i nostri giocatori prima dell’ultimo allenamento (ieri, ndr) presso le nostre strutture del Fenerbahçe, Can Bartu, per la partita contro l’Istanbulspor, è stata consegnata una maglia del Fenerbahçe autografata da tutta la squadra”.

Poi sono arrivate anche le dichiarazioni del giocatore ex Juventus: “È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto domani combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa e abbiamo la possibilitĂ di diventare campioni. Vi ringrazio tutti”.

Nella Super Lig turcatutto si deciderà all’ultima giornata, ma al Fenerbahce, che ospita l’Istanbulspor, potrebbe non bastare vincere. Un successo li porterebbe a 99 punti, cin 31 successi e 6 pareggi. Al Galatasaray, però, basterà un pareggio contro il Konyaspor per arrivare addirittura a quota 100.

Disastro rossonero

Leonardo Bonucci, come detto, nella sua carriera ha indossato la maglia del Milan per ben 35 volte, con la fascia da capitano al braccio. Arrivò il 20 luglio 2017 per una cifra importante, di ben 42 milioni di euro.

Come tutti i tifosi ricorderanno rappresentò il grande colpo del Diavolo cinese,. La sua avventura in rossonero davvero deludente si chiuse con due gol, uno proprio contro la sua ex e futuro squadra, la Juventus.

Il 2 agosto 2018, cosĂŹ, Leonardo Bonucci fa ritorno a Torino per vestire nuovamente il bianconero. Al Milan in cambio va Mattia Caldara (che ieri ha giocato la sua unica partita in rossonero nei minuti finali contro la Salernitana), entrambi valutati 35 milioni. Un doppio affare quello messo a segno dal Milan davvero fallimentare