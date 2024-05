Milan, nuovo terzino: colpo dal Borussia Dortmund

Non solo Hummels: in Germania danno il club rossonero interessato anche a un altro giocatore della squadra allenata da Terzic.

Giorgio Furlani ha già annunciato che il prossimo calciomercato estivo del Milan sarà più mirato, con meno acquisti rispetto all’anno scorso. Ma comunque non saranno pochi i volti nuovi che arriveranno a Milanello.

Dovrebbero arrivare almeno un terzino destro, un terzino sinistro, un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Il club rossonero non ha problemi di bilancio e potrà fare degli investimenti per migliorare sensibilmente la squadra, anche se ovviamente la disponibilità economica non è illimitata. Proprio per questo, attenzione anche alle occasioni a parametro zero.

Milan, affare a zero dalla Germania

In questi giorni il quotidiano tedesco BILD ha rivelato che il Milan è interessato a Mats Hummels, 35enne difensore centrale in scadenza con il Borussia Dortmund. Deciderà il suo futuro dopo la finale di Champions League contro il Real Madrid. Anche la Juventus sta pensando a lui per la prossima stagione.

Ma Hummels non è l’unico giocatore della squadra di Edin Terzic ad essere finito nel mirino rossonero. Sempre BILD fa sapere che anche Marius Wolf, terzino destro classe 1995, è nella lista dei potenziali acquisti. Pure lui è in scadenza di contratto e quindi può essere tesserato a parametro zero.

Wolf in questa stagione ha totalizzato 31 presenze, 17 delle quali da titolare. Non è un intoccabile del Borussia Dortmund, bensì una riserva che gode della stima dell’allenatore e che ha avuto un discreto minutaggio in questi mesi. Sebastian Kehl, direttore sportivo del club, ha già annunciato che il giocatore non rinnoverà il contratto e che sarà libero di accasarsi altrove.

Si era parlato di un interesse del Leeds United e di società dalla Saudi Pro League. Una eventuale offerta del Milan farebbe sicuramente gola a Wolff, approdato nel BVB nell’estate 2018 dopo aver vestito le maglie di Eintracht Francoforte, Hannover e Monaco 1860. Alcuni infortuni hanno ostacolato la sua carriera, sembrava destinato a diventare un terzino più forte di quello che è stato finora. Difficile immaginarlo titolare in rossonero, potrebbe essere un’alternativa low cost.

Uno che potrebbe essere preso per fare il titolare, invece, è Emerson Royal. La Gazzetta dello Sport nelle settimane scorse ha scritto dell’interesse del Milan nei confronti del terzino del Tottenham. Piace anche Tiago Santos del Lille, squadra dalla quale dovrebbe arrivare già l’allenatore Paulo Fonseca.