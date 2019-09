A San Siro è una serata terribile. Il Milan sta perdendo 3-1 in casa contro la Fiorentina e il risultato rischia di aumentare vista la situazione. Il Diavolo è sotto di un uomo a causa dell’espulsione di Musacchio e c’è dominio totale dei viola.

Prima del terzo gol viola con Ribery, al Giuseppe Meazza è iniziata la contestazione da parte dei tifosi, con la Curva Sud ovviamente in primo piano. Cori contro la squadra (il più classico dei “andate a lavorare”) e contro Marco Giampaolo. Ma per la prima volta si sono sentiti cori anche contro la società, ovvero Elliott Management Corporation, e i dirigenti Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

“Questa società non ci merita” è uno dei cori che si è sentito di più in questi concitati minuti. Prima volta quindi per la proprietà americana, che fino a questo punto era rimasta fuori dalle contestazioni dei tifosi. E prima volta anche per Maldini e Boban, due che erano stati accolti con grande entusiasmo questa estate. A dieci minuti dal termine, San Siro si è praticamente svuotato. C’è la sensazione che questa sia una serata molto importante per i risvolti del campionato.

Milan-Fiorentina, fischi a San Siro per Giampaolo