Siamo vicini al fischio d’inizio di Milan–Fiorentina. Alle 20:45 scendono in campo le due squadre, match valido per il posticipo della 6.a giornata di Serie A. I rossoneri non hanno convinto in queste prime giornate per gioco e risultati.

C’è un po’ di malumore fra i tifosi e questa sera è arrivata un’altra dimostrazione. Infatti, alla lettura delle formazioni, San Siro ha fischiato il nome di Marco Giampaolo, così come anche alcuni calciatori, fra cui: Ricardo Rodriguez, Lucas Biglia e Fabio Borini. I primi due sono accusati di essere i maggiori colpevoli della sconfitta contro l’Inter ma si portano dietro anni di critiche. Sono nell’occhio del ciclone e per loro non è un momento facile. Tra l’altro hanno perso anche la titolarità.

Fischi da parte di San Siro anche per Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina ed ex rossonero. Nonostante sia stato l’ultimo allenatore ad aver portato un trofeo al Milan (la Supercoppa Italiana nel 2016), non ha lasciato un buon ricordo di sé al Giuseppe Meazza e i fischi di questa sera lo dimostrano. Ora ha il dente avvelenato e sogna di vincere e di battere la sua ex squadra.

Milan, Massara: “Fiducia in Giampaolo. Ora dobbiamo consolidarci”