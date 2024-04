Cambia il futuro di De Ketelaere: due offerte in arrivo al Milan

Potrebbero arrivare sorprese per il destino di Charles De Ketelaere, il fantasista di proprietà Milan che si sta facendo valere con l’Atalanta.

In molti, al momento del passaggio ufficiale in prestito all’Atalanta, già sospettavano come sarebbe andata la seconda stagione italiana di Charles De Ketelaere. Definito un flop di mercato al Milan, letteralmente rigenerato dalle parti di Bergamo, con prestazioni di alto livello.

Il talento belga, voluto fortemente da Paolo Maldini nell’estate 2022, non ha sfruttato le chance (effettivamente poche) con la maglia rossonera, venendo etichettato come un calciatore ancora immaturo e senza quel mordente che serve per sbocciare nel calcio italiano. Ma sono bastati alcuni mesi sotto la cura Gasperini per svoltare e tornare ad essere quel gioiello brillante visto ai tempi del Bruges.

De Ketelaere sta disputando una stagione eccellente, così come quella di tutta l’Atalanta. Il belga si giocherà da protagonista sia la lotta Champions, sia la finale di Coppa Italia, sia la doppia semifinale di Europa League contro il Marsiglia, dopo aver buttato fuori dalla competizione squadre come Sporting Lisbona e Liverpool.

Non solo Atalanta: ora la Premier bussa per De Ketelaere

L’Atalanta ha preso in prestito De Ketelaere l’estate scorsa: spesa di 3 milioni per il titolo temporaneo, a cui aggiungere altri 23 milioni (più 2 di bonus) per riscattarlo a titolo definitivo. Il Milan otterrebbe un buon introito, nonostante sia un peccato non aver sfruttato e valorizzato il talento cristallino del classe 2001.

Ma il futuro di CDK all’Atalanta non è ancora scritto al 100%. Non perché la squadra di Gasperini non voglia trattenerlo, bensì per le pressioni esterne in arrivo dall’estero. Secondo quanto scritto dal cronista Nicolò Schira, il cartellino di De Ketelaere avrebbe cominciato a far gola anche in Premier League.

Sono due le società inglesi, non ben identificate, che avrebbero sondato il terreno con il Milan nelle ultime settimane. Club impressionati dalle qualità dell’attaccante belga e pronte a fare offerte concrete per portarlo oltre manica. I rossoneri sentono odore di asta e plusvalenza, ma la prima parola spetta sempre all’Atalanta, che come detto vanta un diritto di riscatto per trattenere il calciatore cresciuto nel Bruges.

Dunque, se la società orobica dovesse tentennare sulla permanenza di De Ketelaere, non mancherebbero al Milan le alternative per poter cedere a titolo definitivo questo gioiello. Rimane invece molto difficile che CDK possa tornare in rossonero per giocarsi le sue carte, nonostante la crescita esponenziale rispetto allo scorso anno.