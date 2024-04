Lopetegui al Milan, colpo di scena: dall’Inghilterra la notizia che cambia tutto

Julen Lopetegui al Milan: lo spagnolo è il prescelto dalla dirigenza rossonera ma tutto può cambiare: dall’Inghilterra la notizia che spiazza tutti

Julen Lopetegui per il dopo Stefano Pioli. Sembra ormai questo l’andazzo in casa Milan, con la dirigenza che ha individuato nel tecnico spagnolo il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo basato su un calcio offensivo e sui giovani. Peraltro sebbene non sia andata a buon fine la sua esperienza con il Real Madrid, Lopetegui si è fatto apprezzare per le sue idee di gioco ed ha anche portato il Siviglia alla vittoria dell’Europa League.

Una scelta, quella di Lopetegui, che non entusiasma i tifosi rossoneri, anzi: addirittura su un noto sito è partita una petizione che conta già oltre 9mila firme contro l’ingaggio del tecnico spagnolo. I supporters rossoneri, infatti, chiedono che venga rispettata e mantenuta la tradizione vincente del club, per questo motivo “non vogliamo che in alcun modo vi sia sulla panchina rossonera” si legge nel messaggio di supporto alla petizione.

Lopetegui al Milan: il colpo di scena cambia tutto

Nelle prossime settimane si deciderà quindi il futuro della panchina rossonera, con la sensazione che arriva dettata da un trasferimento sempre più imminente dell’allenatore spagnolo a Milano. La situazione, però, si può evolvere repentinamente.

Stando a quanto afferma il collega Steinberg del The Guardian, il West Ham sarebbe entrato a gamba tesa su Lopetegui e sul tavolo avrebbe messo la sua proposta. E si tratterebbe di una proposta molto imortante, considerato come rispetto a sabato mattina, quando Lopetegui sembrava ormai del Milan, le parti sono un po’ più distanti. “Il passaggio di Lopetegui sembra molto meno probabile” ha sostenuto.

West Ham’s move for Julen Lopetegui back on the table. Milan move looking far less likely than it did on Saturday morning. — Jacob Steinberg (@JacobSteinberg) April 29, 2024

In casa rossonera, non è un mistero, non mancano di certo le alternative. Se resta in piedi l’ipotesi legata ad Antonio Conte sebbene il tecnico sia sempre vicino al Napoli, restano in piedi anche le opzioni legate a Mark Van Bommel, peraltro ex centrocampista del Milan – tra le altre – e sponsorizzato da Ibrahimovic, ma anche Farioli che con il Nizza ha incantato tutti fino al sogno De Zerbi, ora al Brighton ma destinato ai top club di Premier League.