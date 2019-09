Milan-Fiorentina, parola a Frederic Massara e Frank Kessie nel pre partita. Ecco le parole dal mondo rossonero.

Ecco il commento del dirigente rossonero: “Ci aspettavamo delle difficoltà in quest’avvio, ma ora stiamo lavorando al massimo per superarle. Stasera ci aspettiamo anche di consolidare i miglioramenti visti a Torino anche se non confermati col risultato“.

Giampaolo sicuro in panchina? “Assolutamente”, replica il Ds. “Il tecnico sta lavorando e lo sta facendo bene. I concetti iniziano ad essere assimilati e siamo fiduciosi sul suo operato. Nuovi acquisti in campo? Non ha importanza questo. L’importante è che il Milan abbia diverse scelte e siamo convinti che ci siano una rosa con importanti alternativi per arrivare fino alla fine”.

Queste, invece, le parole di Kessie: “Il calcio è così, quando perdi fa sempre male. Ora stiamo pensando alla partita di stasera e va fatto ciò che è mancato a Torino. Bisogna dare di più per i tre punti. Giocare male pur di vincere? No, noi dobbiamo giocare per vincere e per riuscirci dobbiamo giocare bene. Se giochiamo male, difficilmente si vince. Dobbiamo mettere tutto in campo per questi tre punti”, ha concluso il classe 96.

