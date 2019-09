Il Milan stasera ospita a San Siro la Fiorentina. Nella storia della Serie A, il club viola è l’avversario contro cui i rossoneri hanno segnato più gol.

Milan-Fiorentina è ormai prossima all’inizio. Mancano poche ore alle 20:45 e nell’attesa guardiamo 8 curiosità statistiche riportate da acmilan.com sulla sfida tra rossoneri e viola, sui singoli e sui due allenatori che si sfideranno stasera:

1- Incontro numero 158 tra Milan e Fiorentina in Serie A, con 72 successi rossoneri, 43 pareggi e 43 vittorie viola nel bilancio.

2- Solo contro la Roma (74) i rossoneri hanno vinto più partite che contro la squadra toscana (72) in Serie A.

3) La Fiorentina è la squadra contro cui il Milan ha segnato più gol in Serie A (246).

4) Milan e Fiorentina hanno pareggiato solo una delle ultime 11 partite di Serie A in casa dei rossoneri: sei successi lombardi e quattro toscani completano il parziale.

5) Solo Bologna (48) e Inter (50) hanno concesso meno conclusioni dei rossoneri (56) in questo campionato.

6) Hakan Çalhanoğlu ha realizzato tre gol contro la Fiorentina in Serie A: la Viola è la sua vittima preferita nel massimo campionato. Per lui anche tre assist vincenti contro i viola.

7) Ante Rebić ha giocato otto partite in Serie A con la maglia della Fiorentina, segnando due reti.

8) Rade Krunić ha già segnato contro la Fiorentina in Serie A, nella gara d’andata dello scorso campionato con la maglia dell’Empoli.

9) Bilancio in equilibrio per Marco Giampaolo contro la Fiorentina in Serie A: quattro vittorie, sette pareggi e quattro sconfitte dell’attuale allenatore rossonero.

Milan-Fiorentina: le ultimissime di formazione