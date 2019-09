Le probabili formazioni di Milan e Fiorentina secondo la ‘rosea’. I rossoneri verso la conferma dello schieramento di giovedì sera.

Servirà un Milan tosto e fluido per tornare alla vittoria. Dopo due sconfitte consecutive San Siro si aspetta qualcosa di meglio e di maggiormente concreto dalla squadra di Marco Giampaolo.

Contro la Fiorentina non sarà facile: la squadra di Vincenzo Montella, ex di turno non amatissimo, sta risalendo la china dopo un inizio molto complicato e sembra aver trovato la quadra giusta nelle ultime settimane.

La speranza dei tifosi è quella di vedere finalmente un Milan che possa dominare per 90 minuti. A Torino giovedì scorso i rossoneri lo hanno fatto solo per un’ora scarsa, sciogliendosi poi nella ripresa tra errori di squadra e pecche individuali. Un crollo da non ripetere e che dovrà essere da lezione per i rossoneri.

Milan-Fiorentina, le formazioni del match di stasera

Come di consueto la Gazzetta dello Sport ha pubblicato stamane le probabili formazioni del match di oggi, il posticipo della sesta giornata alle ore 20:45.

Il Milan sembra voler confermare lo schieramento visto contro il Torino nel turno infrasettimanale: Marco Giampaolo ieri in conferenza ha ammesso di non aver intenzione di cambiare nulla dal punto di vista tattico e strategico.

Dunque spazio ai ‘nuovi’ Hernandez, Bennacer e Rafael Leao dal 1′ minuto. Nel 4-3-3 di partenza conferma anche per Kessie e Calhanoglu come mezzali, Suso partirà largo a destra nel tridente d’attacco completato poi dal solito Piatek al centro del gioco rossonero.

Anche la Fiorentina di Montella è pronta a confermare modulo e schieramento dopo il primo successo stagionale contro la Sampdoria: spazio al 3-5-2 con la coppia Ribery-Chiesa a dare fastidio in attacco. Solo panchina per l’ex rossonero Kevin-Prince Boateng.

Le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Leao.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

