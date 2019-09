Dopo i problemi muscolari Lucas Paquetà torna a disposizione del Milan. Ma difficilmente oggi sarà titolare a San Siro.

Il problema muscolare ai flessori è già alle spalle. Dopo aver saltato Torino-Milan, il brasiliano Lucas Paquetà torna a disposizione dei rossoneri.

Il numero 39 è stato inserito ieri nella lista dei convocati di mister Marco Giampaolo. Contro la Fiorentina dunque l’ex Flamengo sarà tra i disponibili. Ma difficilmente, come riporta oggi il Corriere dello Sport, potrà essere in campo dal 1′ minuto.

Il tutto per questioni di gerarchie che si stanno pian piano delineando in casa Milan. Paquetà non ha mai convinto in stagione, sia quando è partito da titolare sia quando è subentrato in corso d’opera. Giampaolo ha provato a lanciarlo contro l’Hellas Verona in una posizione più offensiva, ma ottenendo risposte tutt’altro che significative.

Il classe ’97 vuole un’altra chance, ma dovrà lottare per un posto da titolare. Nel suo ruolo originale, quello di mezzala sinistra di centrocampo, il Milan sembra avergli preferito Hakan Calhanoglu. Il turco ieri è stato elogiato pubblicamente da Giampaolo in conferenza stampa e con ogni probabilità oggi sarà ancora in campo dal 1′ minuto.

In sintesi il tecnico del Milan, nonostante il k.o. subito in rimonta, vuole confermare la formazione di Torino. Uno schieramento che dall’inizio non prevede Paquetà. Appare incredibile come un talento assoluto così non riesca a convincere un allenatore che ama la qualità ed il bel gioco. Ma c’è tutto il tempo per rientrare in cima alle preferenze.

