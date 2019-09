Infortunio ai flessori per Lucas Paquetà: controlli oggi per il centrocampista del Milan che non sarà disponibile per la sfida di Torino.

Il Milan rischia di aver perso per il match di Torino una risorsa per il centrocampo. Problemi muscolari accusati nelle ultime ore da Lucas Paquetà.

Il centrocampista brasiliano, come riferito da Sky Sport, ha effettuato oggi degli accertamenti clinici: colpa di un problema alla coscia accusato durante il derby perso contro l’Inter sabato scorso.

Gli esami hanno evidenziato una contrattura ai flessori della coscia sinistra. La buona notizia è che i test effettuati non hanno messo in luce alcuna lesione muscolare. Paquetà inizierà da subito le terapie del caso, ma salterà con ogni probabilità la trasferta di Torino di giovedì prossimo.

Possibile però che già a fine settimana possa tornare ad allenarsi: lo staff medico proverà a fare il miracolo e metterlo a disposizione di mister Giampaolo per Milan-Fiorentina, posticipo di domenica 29 settembre.

Sembrava comunque complicato pensare che il tecnico rossonero potesse lanciare nuovamente titolare Paquetà all’Olimpico nel turno infrasettimanale: l’idea è quella di provare giocatori nuovi e freschi come Krunic, Bonaventura e Theo Hernandez.

Inoltre l’ex Flamengo appare ancora alla ricerca di un ruolo ideale: come mezzala sembra esprimersi solo a metà delle sue caratteristiche. Deludente invece a Verona nel ruolo di fantasista dietro le punte.

