Cambi di formazione in vista di Torino-Milan di giovedì sera: Giampaolo sta pensando di rivoluzionare il suo centrocampo con due nuovi innesti.

Il grande difetto del Milan, nell’ultima gara persa contro l’Inter, è stato quello di concedere troppo ai rivali cittadini nei duelli a centrocampo.

Proprio per questo motivo il tecnico Marco Giampaolo starebbe pensando a dei cambiamenti radicali: in vista di Torino-Milan di giovedì, valido per il turno infrasettimanale di Serie A, l’allenatore rossonero starebbe pensando a due innesti che potrebbero così esordire in campionato dal 1′ minuto.

Secondo Sportmediaset, potrebbe scoccare l’ora di Giacomo Bonaventura. La mezzala classe ’89, reduce dalla lunga degenza post-operazione al ginocchio, è pronto a far rifiatare Hakan Calhanoglu ed a giocare come intermedio sinistro contro il Torino. Per il numero 5 del Milan sarebbe la prima apparizione da titolare a undici mesi dall’ultima volta (Milan-Betis del 25 ottobre scorso).

Invece l’emittente Sky Sport parla di un utilizzo quasi certo di Rade Krunic: il centrocampista bosniaco arrivato dall’Empoli potrebbe ottenere una maglia da titolare all’Olimpico, probabilmente vincendo la concorrenza di Franck Kessie.

Si prospetta una linea mediana a tre nuova di zecca per Giampaolo: Krunic sul centro-destra, Bennacer (preferito a Biglia?) in cabina di regia e Bonaventura sul lato mancino. Da definire invece il tipo di schieramento: possibile il passaggio al 4-3-3 come modulo di riferimento.

