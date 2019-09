Il giovane attaccante portoghese Rafael Leão si è conquistato un posto in squadra quasi fisso. Giampaolo punta ciecamente su di lui.

La Gazzetta dello Sport è sicura: il Milan confermerà anche oggi Rafael Leão come titolare all’interno della formazione che sfiderà la Fiorentina a San Siro.

I motivi di questa scelta sono semplici: con Leão in campo il Milan è migliore. Gioca in maniera più fluida, è pericoloso in fase d’attacco e acquisisce quella dose di imprevedibilità che serve sempre.

L’ex Lille è l’uomo della svolta, ha le caratteristiche giuste per affiancare Kris Piatek e rendere anche il polacco più protagonista. Sa allargarsi a sinistra e fare l’ala, grazie alle sue lunghe e rapide leve, ma sa anche avvicinarsi alla porta come prima punta vera e propria. Non a caso il suo movimento in verticale ha causato il rigore in favore del Milan contro il Torino giovedì scorso.

Il ventenne ha stregato con le sue qualità sia mister Giampaolo, che dovrebbe confermarlo in formazione, sia l’esigente dirigenza rossonera. Paolo Maldini e Zvonimir Boban hanno investito circa 35 milioni di euro per acquistarlo in estate, mentre i tifosi si aspettavano il ‘colpaccio’ stile Modric o Correa.

Ora sta a Leão meritarsi tale fiducia: se dovesse segnare sarebbe il marcatore straniero più giovane della storia del Milan dopo un certo Alexandre Pato. Un esempio, quello del brasiliano, che l’attuale numero 17 rossonero deve puntare. Sperando che la sua storia milanista sia ancor più lunga e proficua.

