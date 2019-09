Marco Giampaolo, durante la conferenza stampa odierna a Milanello, ha svelato anche le sue ultime idee tattiche in vista della Fiorentina.

Tanta curiosità per le scelte di formazione che Marco Giampaolo effettuerà domani, in vista del match contro la Fiorentina che chiuderà la domenica di campionato.

Durante la conferenza stampa odierna a Milanello, il tecnico rossonero non ha voluto svelare nulla di dettagliato riguardo alla proposta di formazione: “Per domani abbiamo valutato le risposte fisiologiche dei calciatori, faremo anche oggi valutazioni e domani deciderò. Starò attento alla risposta fisica”.

C’è chi pensa che il 4-3-3 sia il modulo ormai definitivo per il suo Milan; e Giampaolo in effetti non sembra pronto a cambiare nuovamente schemi: “Quando si prende una strada va portata avanti. Non mi piace cambiare, perché poi si perdono i giusti riferimenti. Dobbiamo proseguire in una direzione: 4-3-3 o 4-3-1-2 sposta poco. Le caratteristiche dei giocatori determinano un certo modo di recitare. Non vince il modulo. La Juve di Allegri ha vinto 7 scudetti cambiando mille volte sistema”.

Dunque Giampaolo conferma che, almeno a Torino, il Milan si sia mosso meglio con il tridente: “Dobbiamo coprire bene il campo, a Torino avevamo riferimenti esatti, abbiamo lavorato bene e ci siamo difesi bene. Quando sono spuntati i primi problemi non ci siamo riorganizzati. Col 4-3-3 si deve lavorare tanto sulle linee laterali. Sono aspetti tattici che vi interessano meno, ma la squadra vive di equilibri e dettagli.Io sono sono esigente. Gli equilibri si sostengono da tante piccole cose”.

