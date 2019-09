Il noto dirigente d’azienda francese ha dato la sua spiegazione dopo le voci riguardanti il possibile acquisto delle quote Milan.

Il Milan non passerà nelle mani della famiglia Arnault. La smentita sulle voci degli scorsi giorni è giunta poco fa da un post di uno dei suoi esponenti.

Il dirigente d’azienda Antoine Arnault ha pubblicato sul suo profilo personale di Instagram una serie di lettera aperta dedicata ai tifosi del Milan ed ai vari media.

L’intento è quello di smentire le voci secondo cui nelle ultime settimane il fondo Elliott Management, attuale proprietario del Milan, avrebbe dialogato con la famiglia Arnault per cedere le quote di maggioranza rossonera.

Si tratta di una delle famiglie più ricche al mondo, un impero basato sulla gestione dei beni di lusso fondato da Bernard e passato poi nelle mani del figlio Antoine, classe ’77, attuale direttore generale di Berluti e presidente di Loro Piana, dunque attivissimo anche in Italia.

Questa la sintesi del messaggio di smentita di Arnault: “Stimiamo profondamente il Milan ma non siamo mai stati in contatto o negoziato per l’acquisto delle quote di questo club. Mettiamo fine alle speculazioni riguardanti il possibile interesse della mia famiglia. Auguro il meglio al Milan e di raggiungere i suoi traguardi”.

