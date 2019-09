Clamoroso La Repubblica: secondo il quotidiano, Elliott sta cedendo il Milan ad Bernard Arnault. Pronto un nuovo progetto tecnico con il ritorno di Massimiliano Allegri.

Clamoroso La Repubblica oggi in edicola: secondo il quotidiano, Elliott starebbe trattando la cessione del Milan a Bernard Arnault. A poco più di un anno dall’insediamento del fondo statunitense, sarebbe in arrivo una nuova rivoluzione in casa rossonera.

Malgrado le smentite di facciata – ribadisce il giornale – la trattativa esiste, procede e dovrebbe ultimarsi entro fine 2019. La cifra base per la vendita sarebbe scesa da 1.2 miliardi a 960 milioni, con un progetto tecnico per la stagione 2020-21 affidato a un allenatore stile Massimiliano Allegri.

L’impegno di Elliott Management Corporation per il nuovo stadio – svela La Repubblica – , insieme al ritorno in Champions League, sarebbe votato proprio per aumentare il valore del club in ottica di questa cessione.

Una grande banca d’investimento di Londra sarebbe tra gli advisor, e il temporaneo rallentamento della trattativa dipenderebbe dal minuzioso controllo su alcune voci del bilancio del club.

Ciò che induce Arnault a investire nel calcio, industria fin qui lontana da questi interessi, è legata alle nuove congiunture della finanza europea. Con la Brexit infatti, l’asse finanziario si è spostato, frazionandosi tra Parigi, Francoforte e Milano.

La competizione economica, adesso, non è più tra nazioni, ma tra grandi metropoli. E il capoluogo lombardo, con le sue sfilate, con il successo del Salone del Mobile dopo quello dell’Expo e con l’Olimpiade invernale 2026 come prossima vetrina, è tra le città che più attirano investimenti da tutto il mondo e meta del turismo di qualità.

Gazzetta – Esonero Giampaolo, cinque nomi non percorribili