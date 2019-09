Marco Giampaolo e il rischio esonero: sono già cinque gli allenatori accostati al Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, chi per un motivo o per un altro, sono in realtà tutti profili irraggiungibili.

Fiducia in Marco Giampaolo, senza ultimatum e con grande ottimismo dopo quanto visto a Torino. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è questa, in sintesi, la situazione in casa Milan dopo i soli sei punti in cinque partite.

Non c’è un vero e proprio aut aut, ma va comunque risolto tutto in sette giorni. Ossia tra Fiorentina e Genoa. Altrimenti, in caso ulteriore passo falso, inizierebbe ufficialmente la crisi rossonera.

Nel frattempo – rivela la rosea – sono ben cinque gli allenatori accostati al club in caso di un sorprendente ribaltone. Si va da Claudio Ranieri al ritorno di Gennaro Gattuso, passando per Luciano Spalletti a Rudi Garcia e Arsene Wenger. Ma per un motivo o per un altro – puntalizza il quotidiano – appaiono tutti profili non percorribili.

Un chiacchiericcio – rivela la GdS – che al momento non sembra toccare la dirigenza, la quale, in realtà, non si è nemmeno mossa in tal senso. Non risultano, infatti, contatti o sondaggi esplorativi di nessun tipo. Avanti con Giampaolo: è questa l’unica e reale intenzione del management rossonero.

Giampaolo, vertice della dirigenza: i punti del confronto