Gol e highlights di Milan-Fiorentina, posticipo della 6.a giornata di Serie A. Terza sconfitta di fila per i rossoneri. Gol di Pulgar, Castrovilli, Ribery e Rafael Leao.

Il Milan continua a mancare l’appuntamento con la vittoria e perde malamente a San Siro per 1-3 contro la Fiorentina. Prestazione pessima della squadra di Marco Giampaolo, riempita di fischi dai tifosi presenti.

Rossoneri che vanno sotto nel primo tempo a causa del gol su calcio di rigore di Erick Pulgar e rimangono in dieci a inizio ripresa a causa dell’espulsione di Mateo Musacchio. Il raddoppio viola viene firmato da Gaetano Castrovilli, bravo a insaccare in rete sulla respinta di Gianluigi Donnarumma. Proprio Gigio respinge poi il calcio di rigore di Federico Chiesa, ma viene comunque successivamente battuto dalla conclusione in area di Franck Ribery. Dopo il tris della Fiorentina, il Milan trova il gol del 3-1 grazie alla bella azione personale di Rafael Leao.

Serie A, Milan-Fiorentina: la sintesi del match

