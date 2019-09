Oggi è il compleanno di due grandi protagonisti della storia del Milan: Silvio Berlusconi e Andriy Shevchenko. Gli auguri del club rossonero.

Il 29 settembre è un giorno molto importante per la storia del Milan. Infatti oggi compiono gli anni due grandi protagonisti del passato: Silvio Berlusconi e Andriy Shevchenko.

L’ex presidente rossonero oggi compie 83 anni. Alla guida del Milan ha vinto tutto quello che si poteva vincere, diventando il presidente più vincente della storia del calcio. In Italia e in Europa, ha costruito un qualcosa che non si era mai visto prima. Tantissime intuizioni hanno portato la squadra in alto: su tutte, quello di puntare su un allora sconosciuto Arrigo Sacchi come allenatore per questo nuovo corso. Poi Fabio Capello e tantissimi calciatori voluti fortemente. Sempre con la stessa idea: giocare a calcio e vincere.

Wishing a very happy birthday to our former President, Silvio Berlusconi 🙌🏻 Buon compleanno al nostro ex presidente Silvio Berlusconi 🙌🏻 pic.twitter.com/ob1Ak1yP1C — AC Milan (@acmilan) 29 settembre 2019

Ma oggi, come detto, è anche il compleanno del grande Shevchenko, uno degli attaccanti più forti di sempre della storia rossonera. 322 partite con la maglia del Diavolo, 175 gol. Alcuni di questi pesantissimi e bellissimi. Un giocatore straordinario per qualità tecniche, forza fisica e fiuto del gol. Un degli attaccanti più completi di sempre. E’ rimasto molto legato al Milan tanto da dedicargli spesso dei post sui social. Ha scritto pagine indelebili della storia di questo club.

Happy Birthday, @jksheva7! 🎂

What’s your favourite memory of the King in the East? 🇺🇦 Buon compleanno, Andriy Shevchenko! 🎂

Qual è il vostro ricordo più bello del Re dell’Est? 🇺🇦 pic.twitter.com/gCtrBTzB4D — AC Milan (@acmilan) 29 settembre 2019

