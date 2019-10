La confessione di Dani Olmo, attaccante spagnolo della Dinamo Zagabria, che ha preferito restare in Croazia a giocare.

Il talentuoso Dani Olmo, attaccante esterno spagnolo classe ’98, è stato uno dei calciatori più chiacchierati dell’estate. Cercato infatti da diversi club internazionali.

Il giovane talento della Spagna Under-21 ha preferito a sorpresa restare alla Dinamo Zagabria. Non certo una scelta popolare, visto che con i sondaggi di diversi top club europei poteva fare il salto di qualità immediato.

Olmo dunque, nonostante i richiami di squadre come il Milan, ha voluto proseguire la sua carriera in Croazia. Oggi lo spagnolo ha dato una spiegazione alla sua scelta: “Ho sempre detto che volevo giocare la Champions quest’anno, non sono stato ceduto ma non c’è nessun problema. Sono giovane e non ho alcuna fretta. Abbiamo iniziato bene la stagione, in campionato e in Europa”.

Le dichiarazioni rilasciate al Mundo Deportivo chiariscono le ambizioni del 21enne attaccante. Chiunque fosse interessato a strapparlo dalla Dinamo dovrà garantire ad Olmo la partecipazione alla prossima Champions League. Il Milan è avvisato: i rossoneri sono sempre molto interessati a lui, ma prima andranno centrati gli obiettivi stagionali sul campo.

