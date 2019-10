M’Baye Niang ha parlato di Francesco Acerbi. I due domani si sfideranno in Lazio-Rennes d’Europa League. In passato hanno giocato insieme al Milan.

Domani M’Baye Niang tornerà in Italia dove ha trascorso diversi di carriera tra Milan, Genoa e Torino. In rossonero ha giocato dal 2012 al 2017, nel mezzo due prestiti tra Genoa e Montpellier. Al Torino ha giocato solo nella stagione 2017/2018.

Domani con il suo Rennes sfiderà allo Stadio Olimpico la Lazio, in un match importantissimo per il prosieguo del girone d’Europa League. I biancocelesti arrivano da una sconfitta all’esordio in casa del Cluj, mentre il club francese ha pareggiato 1-1 in casa contro il Celtic.

Ex Milan – Niang su Acerbi e la Lazio



Niang si troverà di fronte un ex compagno: Francesco Acerbi, il quale ha giocato nel Milan nella stagione 2012/2013. Queste le parole di Niang su Acerbi: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è un bravo ragazzo, mi dava anche dei consigli. Domani mi aspetto di incontrare un difensore che ha sempre voluto dimostrare le sue qualità. È forte ed è anche in nazionale. Sarà bello rivederlo e spero che non sarà in forma (ride, ndr)“.

Queste invece le parole di Niang sui biancocelesti: “La Lazio è una squadra che rispetta molto gli avversari, dovremo essere bravi noi e cercare di giocare come sappiamo. Ho affrontato questa squadra a San Siro, quando c’era già Inzaghi, e abbiamo vinto 2-0. Spero che la fortuna che ho avuto con la Lazio in passato la avrò anche domani”.

