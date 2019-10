Il tecnico Marco Giampaolo è pronto a ricambiare nuovamente il proprio schieramento in vista del match tra Genoa e Milan.

Comincia a prendere corpo la formazione del Milan che verrà schierata da Marco Giampaolo contro il Genoa, nella prossima giornata di campionato.

Il tecnico abruzzese dovrà attuare certamente qualche cambiamento importante, anche per dare una sterzata alla stagione rossonera e anche per trovare equilibri tattici ancora lontani dall’essersi realizzati.

Secondo le ultime news di Sky Sport, il Milan dovrebbe tornare all’antica: spazio a Ricardo Rodriguez e Lucas Biglia, due dei senatori rossoneri che nelle ultime gare sono stati lasciati in panchina.

Per un Milan più fisico e meno leggero, Giampaolo si dovrebbe affidare nuovamente ai suddetti veterani, che prenderebbero il posto dei ‘nuovi’ Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Anche Piatek potrebbe lasciare spazio ad Ante Rebic, altro calciatore più muscolare e massiccio rispetto al polacco.

Non si tratta di una bocciatura totale per i nuovi acquisti, ma è ciò che Giampaolo sta pensando di fare per sopperire alla mancanza di forza muscolare. L’ex tecnico della Sampdoria ha ammesso dopo il k.o. con la Fiorentina di aver bisogno di più forza fisica e quantità rispetto alla sola qualità tecnica.

Solo il campo e l’esito della sfida del Marassi di sabato potranno chiarire se saranno scelte giuste.

