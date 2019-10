Stamattina a Milanello allenamento di rifinitura in vista di Genoa-Milan. Al termine della seduta mister Marco Giampaolo ha diramato la lista dei convocati per la partita di campionato di domani.

Pepe Reina torna dalla squalifica (era stato espulso a Torino dalla panchina), mentre Mateo Musacchio è assente proprio perché squalificato dopo l’espulsione rimediata contro la Fiorentina. Out pure Mattia Caldara per i noti problemi fisici. Di seguito l’elenco completo apparso sul sito ufficiale acmilan.com.

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

