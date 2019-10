Marco Giampaolo oggi deciderà chi schierare a centrocampo in Genoa-Milan. Ci sono scelte importanti da fare per un match così delicato come quello di domani.

Non è ancora chiaro con che formazione Marco Giampaolo deciderà di affrontare la sfida Genoa-Milan. Quello di domani è un appuntamento che lui e la squadra non devono fallire.

Dopo tre sconfitte consecutive, i rossoneri hanno bisogno di risollevarsi e l’allenatore deve anche evitare un eventuale esonero. Giampaolo dovrà affidarsi agli uomini migliori a disposizione, quelli che sia tecnicamente che mentalmente possono dare di più. Inaccettabile l’atteggiamento visto con la Fiorentina e la prestazione generale pessima.

Genoa-Milan: quali scelte a centrocampo per Giampaolo?

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i dubbi maggiori del tecnico riguardano il centrocampo. Per quanto riguarda il ruolo di regista, è possibile che Giampaolo rispolveri Lucas Biglia al posto di Ismael Bennacer. Quest’ultimo ha deluso nell’ultima partita causando due calci di rigore e sbagliando parecchio, dunque rischia di perdere il posto da titolare. Il 33enne argentino appare favorito.

Per quanto riguarda le mezzali, finora il mister si è sempre fidato di Franck Kessie e Hakan Calhanoglu, pertanto non è detto che vi rinunci. Ma entrambi contro la Fiorentina hanno giocato male, tanto che l’ivoriano è stato anche sostituito nell’intervallo. Le alternative non mancano. Al posto dell’ex Atalanta potrebbe giocare Rade Krunic, mentre in sostituzione del turco c’è la possibilità di scegliere uno tra Giacomo Bonaventura e Lucas Paquetà.

Forse nella conferenza stampa di oggi a Milanello verrà fatta chiarezza, anche se Giampaolo nelle scelte di formazione difficilmente si sbilancia. Ad ogni modo, qualcosa andrà cambiato visto che contro la Fiorentina le cose sono andare molto male e c’è bisogno di una reazione. Non basterà cambiare uomini, dovrà essere diverso anche l’atteggiamento in campo per vincere contro il Genoa.

