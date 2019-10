Marco Giampaolo è stato tra i protagonisti dei servizi della puntata della trasmissione Le Iene su Italia 1. Infatti, gli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis sono andati a Milanello per incontrarlo e commentare il momento difficile del Milan.

Al mister rossonero è stato domandato se la soluzione ai problemi possano essere le sue dimissioni, ma ha risposto negativamente: «No, andarsene significa arrendersi e io non mi arrendo mai.».

Per quanto concerne la crisi di gol di Krzysztof Piatek ha commentato come segue: «Chi sa fare gol non si dimentica come si fa. Capitano dei periodi negativi…».

A Giampaolo viene ricordato il suo trascorso da tifoso dell’Inter e scherzosamente gli viene domandato se sia un Cavallo di Troia mandato dalla famiglia Zhang a Milanello: «Non c’è nessun cavallo di Troia – replica -. C’è solo il cavallo (ride, ndr). Comunque ho tifato Inter da bambino, fino all’età di 10 anni».

Di seguito il video con l’intervista divertente all’allenatore del Milan.