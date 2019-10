Mattia Caldara è prossimo al rientro. Il lungo infortunio sofferto è ormai alle spalle. il difensore del Milan sarà in gruppo dalla prossima settimana.

Un calvario lungo tanti, troppi mesi, per Mattia Caldara. L’infortunio al ginocchio sofferto la scorsa stagione è stato il culmine di un’inizio sfortunato per il difensore rossonero.

La strada che lo porterà al totale recupero è ormai prossima. Tutti lo aspettiamo con ansia, e non solo perché in difesa (e non solo, purtroppo) i problemi sono tanti, ma anche perché si tratta di un giovane talento che ha necessità di tornare a rivedere il campo.

Infortunio Caldara, fissato il rientro in gruppo!

Il suo rientro in gruppo è previsto per la prossima settimana. Dopo la partita con il Genoa, e il riposo che Marco Giampaolo concederà prevedibilmente alla squadra domenica.

Caldara non gioca una gara ufficiale dal 24 aprile scorso: era la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio a San Siro. Ad inizio maggio è stato sottoposto ad un intervento per la ricostruzione del legamento crociato che si era lesionato nel corso di una seduta di allenamento. Nei mesi precedenti, era stato costretto a fermarsi per problemi al tendine d’Achille.

Caldara si allenerà dalla prossima settimana con i compagni, anche se molti partiranno per rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali. Un’occasione in più per Mattia per lavorare duramente sui dettami tattici di Giampaolo e magari, chissà, tornare a giocare da qui a un mese.

