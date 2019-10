I consigli per il fantacalcio di Serie A, relativi alla settima giornata. Ecco la nostra TOP 11 di scommesse, più riserve, e i giocatori del Milan da schierare.

MilanLive.it presenta la nuova rubrica settimanale dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio che ormai è diventato un abituè per molti appassionati.

Nuovo appuntamento settimanale, dopo le partite di Champions ed Europa League. La scorsa settimana i nostri consigli hanno riscosso un grande successo ed un numero di giocatori consigliati (per tutti i ruoli) che hanno fatto parecchio bene nonostante si trattase di nomi tutt’altro che altisonanti.

Come più volte ribadito, non si trattava (e non lo faremo nemmeno per queta giornata) di consigli “facili”, ma di vere e proprie scommesse. Di seguito le nostre proposte, prima sul Milan e poi sulla TOP 11 di scommesse per i fanta-allenatori temerari.

Consigli fantacalcio: tre proposte del Milan

Il momento del Milan è ai limiti del disastroso, ma bisogna rialzare subito la testa e tornare alla vittoria. I rossoneri giocheranno domani sera contro il Genoa allo stadio Ferraris. Di seguito le nostre tre proposte:



ALESSIO ROMAGNOLI – La scorsa stagione fu decisivo con un gol al 91′ con un sinistro al volo spalle alla porta. Magari domani sera si ripeterà contro il Grifone, e il capitano porterà i rossoneri alla vittoria. Farà coppia con Duarte, quindi dovrà anche lavorare con molta attenzione sulla linea difensiva.

ANTE REBIC – Non è chiaro se giocherà o meno da titolare, ma nel caso venisse chiamato in causa dovrà farsi trovare pronto e aiutare la squadra. La sua fisicità potrebbe essere utile all’attacco rossonero, per facilitare i compagni a trovare la via del gol.

RAFAEL LEAO – Il Milan si aggrappa anche e soprattutto alla sua freschezza. Mentalmente è più libero dei compagni e si può esprimere ad alti livelli. Contro la Fiorentina ha firmato il suo primo gol, e speriamo ne faccia altri, preferibilmente decisivi ai fini della vittoria.

Consigli Fantacalcio: TOP 11 scommesse Serie A

A noi le cose troppo scontate non piacciono. Per questo ci siamo concentrati sui giocatori più borderline da consigliare: le classiche “scommesse”.

Dopo il grande successo riscosso nelle giornate precedenti in cui molti dei nostri consigli hanno giocato una grande partita e portato importanti bonus, ci riproviamo anche questa settimana.

Modulo 3-4-3 : Berisha;

Tomiyasu, Lirola, Castagne;

Kluivert, Verdi, Zaccagni, Luis Alberto;

Orsolini, Quagliarella, Kouame.

: Berisha; Tomiyasu, Lirola, Castagne; Kluivert, Verdi, Zaccagni, Luis Alberto; Orsolini, Quagliarella, Kouame. Altri consigli: Audero; Nkoulou, Pajac, Malinovskyi; Khedira, Candreva; Lasagna, Gervinho, Muriel.

Un consiglio per i fanta-allenatori temerari, che hanno in rosa qualcuno dei giocatori sopracitati. Schierateli e non ve ne pentirete. Al fantacalcio vince chi rischia e tenta anche l’improbabile a volte.

Va da sé che ci sono altri giocatori che vanno schierati, quelle famose “certezze” che non posso restare in panchina. A prescindere dall’avversario e dal momento in cui si trovano.

